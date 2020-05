Mortalité de 1,3% due au COVID-19 en Arménie

En Arménie, la mortalité par infection à coronavirus COVID-19 est de 1,3%, a rapporté lundi le ministre arménien de la Santé Arsen Torosyan sur sa page Facebook.

Selon ses propres termes, 351 nouveaux cas ont été enregistrés rien que dimanche et 4823 au total. Le ministre a déclaré que 2 718 patients sont actuellement traités. Pas moins de 61 patients sont décédés. Il a déclaré que plus de 100 cas critiques et extrêmement critiques ont été enregistrés.

Selon les rapports officiels, le taux moyen de mortalité par coronavirus dans le monde est de près de 6,7% (4,71 millions de cas confirmés, 315 000 décès).

En particulier, en Italie, ce chiffre atteint presque 14,2%, en Iran plus de 5,8%, aux États-Unis plus de 5,2%, en Allemagne près de 4,5% et en Russie de 0,94%.

L’état d’urgence, introduit en Arménie le 16 mars 2020 et prorogé jusqu’au 14 mai, est de nouveau prorogé jusqu’à 17h00 le 13 juin inclus.

À 11 heures le lundi 18 mai, il y avait 4 472 cas confirmés de COVID-19, 61 décès et 1 925 patients guéris en Arménie.