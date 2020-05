MESSE DE L’ASCENSION LE JEUDI 21 MAI 2020 A 10H30.

Nous informons nos très chers fidèles que la Sainte Messe de l’Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera célébrée PORTES CLOSES et SANS FIDÈLES par le Très Révérend Père Krikor Khachatryan ce jeudi 21 mai 2020 à 10h30 en la Cathédrale Saint Jean-Baptiste de Paris et sera retransmise sur notre page Facebook :

https://www.facebook.com/eglise.armenienne.de.paris

Nous vous rappelons que durant les moments difficiles que nous vivons à cause du Coronavirus, notre Paroisse a encore plus besoin de la générosité de ses fidèles paroissiens pour assurer les dépenses incompressibles pour l’entretien de notre belle Cathédrale.

Vous pouvez adresser vos dons par chèque à l’ordre de l’Eglise Arménienne de Paris, 15 Rue Jean Goujon, 75008 Paris ou bien par virement :

IBAN : FR76 3000 3033 3000 0505 3496 157, dans ce cas, vous voudrez bien nous adresser un mail à : [email protected] en donnant votre adresse pour l’émission et l’envoi du CERFA.

Այսու յայտնում ենք մեր հաւատացեալ ժողովրդի սիրելի զաւակներին, որ յառաջիկայ Հինգշաբթի, 21 Մայիս 2020-ին, մեր Տիրոջ Յիսուսի Քրիստոսի Համբարձման տօնի առիթով առաւօտեան ժամը 10։30-ին, Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ պիտի մատուցանուի Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր տաճարի մէջ։

« Քորոնա » ժահրի համաճարակին պատճառով առանց հաւատացեալներու ներկայութեան։

Արարողութիւնը ուղղակի պիտի սփռուի Մայր տաճարի Դիմատետրի պաշտօնական էջէն

https://www.facebook.com/eglise.armenienne.de.paris

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր տաճարի հոգեւոր տեսուչ՝ Հոգեշնորհ Տէր Գրիգոր Վարդապետ Խաչատրեան։

<<Դուն՝ որ բոլորին պահապանն ես, Քրիստոս, քու աջդ թող հովանի՛ ըլլայ իմ վրաս՝ գիշեր ու ցերեկ, տան մէջ նստած ատենս թէ ճամբան գացած ատենս, քնացած թէ արթնցած ատենս, որպէսզի երբե՛ք չսասանիմ. եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս>> :

Մի մոռնաք որպէս հայ հաւատացեալ, աջակցիլ եւ օժանդակել Հայաստանեաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ գործունէութեան, թիկունք կանգնելու մեր գործունէութիւններուն, սատարելու ամէնուս հոգեւոր վերելքին։

Աղօթքի թարգմանութիւնը

Gardien de tous, ô Christ, que ta droite soit ma protection, de jour et de nuit, que je sois assis dans ma maison ou que je marche sur la route, que je dorme ou que je me lève. Que jamais donc je ne sois ébranlé. Aie pitié de tes créatures et de moi si grand pécheur !