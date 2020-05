L’aéroport d’Erévan du nom de Charles Aznavour : mise au point de Nicolas Aznavour

Suite à l’information sur la demande de renommer l’aéroport Zvartnots d’Erévan en Charles Aznavour, ci-dessous la mise au point de Nicolas Aznavour président de la Fondation Aznavour.

En janvier de cette année, M. Nicolas Aznavour, cofondateur et président du Conseil d’administration de la Fondation Aznavour, a écrit une lettre au Premier Ministre de la République d’Arménie Nikol Pashinyan concernant les discussions pour renommer l’aéroport international de Zvartnots :

« En 2018, après le décès de mon père, nous avons appris que certaines personnes avaient pris l’initiative de demander à ce que l’aéroport de Zvartnots soit renommé en hommage à mon père. Notre famille était en deuil à ce moment-là et nous n’avons pas réagi à ces lettres et demandes. Mais plus récemment, depuis le 11 janvier 2020, cette initiative semble être resurgie dans différents médias, réseaux sociaux et dans des sondages destinés à évaluer la réaction du public sur le sujet. Il en est ressorti, que le public plébiscite très majoritairement ce projet., même s’il reste attaché au nom de Zvartnots.

Ceci m’amène à croire que la meilleure solution serait tout simplement d’y ajouter nom de Charles Aznavour. Ainsi l’Arménie suivrait l’exemple de grands aéroports internationaux dans le monde, notamment, pour n’en citer que quelques uns : l’aéroport Paris Charles de Gaulle, Sheremetyevo Aéroport international de Aleksandre S. Pouchkine, aéroport international de Rome-Fiumicino « Leonard da Vinci », Rio de Janeiro-Antonio Carlos Jobim / Galeão, aéroport international de Varsovie Frederic Chopin, aéroport international de Lisbonne Humberto Delgado, aéroport de Barcelone-El Prat Josep Tarradellas, etc.

Je souhaite vous exprimer nos encouragements et notre soutien pour ce projet de la part de notre famille et de la Fondation Aznavour. Nous sommes convaincus que le fait d’ajouter le nom de Charles Aznavour à celui de l’aéroprt de Zvartnots attirera encore un peu plus l’attention sur notre pays et contribuera à la promotion de l’Arménie dans le monde. »

Afin de répondre aux discussions publiques dans les médias sur ce sujet, ainsi qu’à propos d’un message publié aujourd’hui par le Conseil public de la République d’Arménie, M. Nicolas Aznavour a souhaité que cette lettre qu’il avait adressé au Premier Ministre soit publiée afin de clarifier sa position. Nous estimons nécessaire de souligner que M. Nicolas Aznavour n’est pas à l’origine de cette demande pour renommer l’aéroport contrairement à ce qui a été erronément publié dans plusieurs médias

La famille Aznavour respecte l’opinion du public et tient à souligner que la meilleure solution serait de conserver le nom historique d’aéroport international de Zvartnots en y ajoutant celui de Charles Aznavour, à l’instar d’un nombre de grands aéroports internationaux dans le monde.