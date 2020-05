Le ministre arménien de la Santé s’inquiète de la multiplication des théories du complot face au Covid-19

Le ministre arménien de la Santé est préoccupé par le fait que le nombre de personnes qui croient aux théories du complot augmente à mesure que l’incidence du coronavirus augmente.

« Ce fait nous inquiète du point de vue que les gens peuvent perdre leur vigilance. Et cela signifie que dans un avenir proche, tout cela peut contribuer à davantage de cas », a déclaré le ministre Arsen Torosyan dans un message sur Facebook.

Selon le ministre Arsen Torosyan, des expressions telles que « Nous serons certainement fichés », « Il n’y a pas une telle maladie », « Nous ne serons pas touchés », « C’est un bluff mondial », « Tout est un mensonge », « C’est pour obtenir financement de l’étranger »et d’autres peuvent être trouvés dans les messages d’utilisateurs individuels, qui« laissent également une opinion »dans les commentaires des documents publiés par les médias. Ces opinions sont également largement couvertes par les médias", a-t-il ajouté.

« Nous ne voulons pas que notre population perde de la vigilance, et si cette tendance se poursuit, nous devrons transmettre les informations sur ceux qui diffusent de telles nouvelles fausses et sans fondement aux forces de l’ordre, tout d’abord, pour comprendre qui les soutient et quel est le motif de nuire à nos citoyens », a noté Arsen Torosyan.

Compte tenu des statistiques des derniers jours, il exhorte tout le monde à être plus prudent, à suivre toutes les instructions pour arrêter la propagation de la maladie, et à ne suivre que les nouvelles officielles comme source fiable d’informations.

Hier, l’Arménie a signalé un nombre record de 351 cas de coronavirus sur une seule journée, ce qui porte le nombre total à 4 823.

Au total, 2 019 personnes se sont rétablies, 61 décès ont été confirmés.