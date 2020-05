Sous les couleurs de l’Arménie, Khadzhimurat Gatsalov ex-champion olympique pour la Russie, veut se qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo (2021)

Contrairement à la Turquie et l’Azerbaïdjan qui recrutent et naturalisent des champions étrangers en vue d’enrichir leur palmarès de médailles, l’Arménie n’a pas cette politique de naturalisation de sportifs étrangers. A de rares exceptions toutefois. Les sportifs -souvent en fin de carrière- issus pour la plupart de Russie, désirant terminer leur carrière sous les couleurs de l’Arménie.



Ainsi le lutteur Khadzhimurat Gatsalov (37 ans) champion olympique de lutte-libre à Athènes (2004) chez les 96 kg et 5Q fois quintuple champion du monde et triple champion d’Europe pour la Russie, a intégré l’équipe d’Arménie de lutte et il désire se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo (2021) selon l’agence russe Tass.

« Je n’ai pas eu le temps de participer à quelques compétitions qualificatives des Jeux Olympiques à cause d’une opération à ma jambe. Mais actuellement je m’entraine et je suis motivé pour me qualifier aux Jeux Olympiques. Je sais que je peux y arriver » a déclaré Kh. Gatsalov. Les J.O. de Tokyo prévues en 2020 furent décalés du 23 juillet au 8 août 2021.

Krikor Amirzayan