Déclaration sur la création d’un Axe politique national-démocratique en Arménie

Considérant les défis externes et internes confrontés par l’État arménien et la nation,

Considérant, que ceux-ci sont exacerbés par la pandémie de COVID-19 et peuvent poser des menaces existentielles pour l’État arménien et la nation ;

Considérant que nous sommes à un stade initial de la crise et nous aurons bientôt des conséquences de plus en plus graves suite aux vagues successives de la pandémie ;

Considérant que le gouvernement actuel n’a ni la volonté politique ni les capacités nécessaires pour surmonter la crise avec des ressources propres et que le champ politique actuel de l’Arménie est démoralisé et ne peut représenter la volonté politique de la société ;

Considérant que la consolidation non partisane est un moyen efficace de gérer et de surmonter la crise ;

Poursuivant le but de créer des conditions nécessaires à la construction d’un État arménien souverain, démocratique et viable ;

Nous, soussignés, entamons un processus de création de l’Axe politique national-démocratique pour poursuivre nos objectifs. Nous voulons le faire en mettant en place et en œuvre un programme transitoire de gestion des crises.

Nous prévoyons de prendre les mesures politiques suivantes : faire pression sur l’administration actuelle pour qu’elle forme un gouvernement transitoire de gestion des crises, qui sera capable de mettre en œuvre efficacement le programme de transition et de surmonter la crise.

Nous sommes fermement convaincus que le programme de gestion des crises doit reposer sur un large consensus national et l’esprit d’inclusion. Les priorités fondamentales du programme doivent être de renforcer la souveraineté de l’État et d’établir une gouvernance efficace unifiée de l’Arménie et de l’Artsakh. Pour atteindre ces priorités fondamentales, les mesures et changements systémiques suivantes doivent être mises en œuvre :

1) Assurer les conditions nécessaires pour la sécurité sanitaire, alimentaire, énergétique et militaire, ainsi que pour un rapatriement à grande échelle en Arménie ;

2) Fournir une évaluation juridique et politique du passé en Arménie ;

3) Mettre en œuvre la justice transitionnelle basée sur cette évaluation, notamment :

• Justice pénale ;

• Lustration politique, économique et des réseaux d’agents, et par conséquent, une interdiction des activités des partis (et de leurs dirigeants) qui faisaient partie intégrante des régimes passés.

4) Adoption d’une nouvelle Constitution tenant compte des évaluations juridiques et politiques du passé ;

5) Adoption d’un nouveau code électoral et d’une loi sur les partis politiques organisent ensuite des élections législatives anticipées sur la base de ces lois nouvellement adoptées.

Nous estimons que l’adoption de la nouvelle Constitution, du Code électoral et de la loi sur les partis politiques et la tenue d’élections législatives anticipées doivent être achevés dans une période d’un an. Les autorités nouvellement élues mettront en œuvre le reste du programme dans un délai raisonnable.

Nous soulignons que les partis politiques et les personnes qui adhèrent à cette Déclaration seront libres de choisir le format de participation aux prochaines élections législatives qui auront lieu après l’achèvement de la période transitoire d’un an.

Nous demandons instamment à toutes les factions et individus politiques, qui reconnaissent l’ampleur des défis auxquels l’État arménien et la nation sont confrontés à se joindre à l’initiative et à consolider leurs efforts pour construire l’axe politique national-démocratique

Erevan Mai 15, 2020

Azat Ordukhanyan

Albert Baghdasaryan

Ara Papyan

Arkady Vardanyan

Armenak Kyureghyan

Gagik Avagyan

Garegin Chugaszyan

Garik Khachatryan

Davit Davtyan

Davit Gyulzadyan

Yeghishe Petrosyan

Emil Abrahamyan

Jirayr Sefilyan

Karen Balayan

Garo Yegnhukyan

Hayk Martirosyan

Harutyun Karapetyan

Mushegh Shushanyan

Narine Dilbaryan

Schanth Voskerchyan

Vahan Artsruni

Vardan Hakobyan

Vardan Haykazyan

Varuzhan Avetisyan

Volodya Avetisyan

Tigran Khzmalyan