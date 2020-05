Molières - 5 nominations pour Electre des bas-fonds de Simon Abkarian

Après deux mois de confinement et une date de réouverture encore incertaine, le spectacle vivant affronte une crise inédite. C’est donc un signal fort que veut envoyer France Télévisions en direction du monde du théâtre. Il y aura bien une soirée des Molières, et en prime time pour la première fois. Autre première, c’est dans le 20h de Laurent Delahousse ce dimanche 17 mai, que la liste des nommés a été dévoilée par Jean-Marc Dumontet, président de l’association Les Molières. La Mouche, arrive en tête avec 6 nominations.

La soirée des Molières se déroulera le 23 juin sur la scène du Châtelet et sera retransmise sur France 2, en prime time mais sans public. Le déroulé de la soirée devrait être connu dans une dizaine de jours. La soirée sera suivie de la diffusion de La Vie de Galilée de Bertolt Brecht, mis en scène par Eric Ruf à la Comédie-Française en 2019. « Cette 32e cérémonie de Molières est là pour penser la continuité à l’heure d’une grande rupture. Elle est là pour nous projeter dans l’après covid, même si nous sommes dans une incertitude absolue. Elle est là pour fêter le théâtre et le spectacle vivant qui occupent une place irremplaçable dans nos sociétés », plaide Jean-Marc Dumontet, président de l’association Les Molières, organisateur de la soirée.

Dans le public, un duel s’annonce entre La Mouche, de et avec Christian Hecq aux Bouffes du Nord (6 nominations, dont meilleure pièce du Théâtre public, meilleur comédien et meilleure comédienne) ) et Electre des bas-fonds de Simon Abkarian au théâtre du Soleil (5 nominations). La puce à l’oreille de Feydeau à la Comédie-Française (4 nominations) part également favoris, suivi de Contes et légendes de Joël Pommerat aux Amandiers de Nanterre (3 nominations).