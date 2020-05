L’Arménie va augmenter son fardeau de la dette de 260 milliards de drams

L’Arménie augmentera son fardeau de la dette de 260 milliards de drams au milieu de la pandémie de COVID-19 et le déficit budgétaire en 2020 pourrait s’élever à 324 milliards de drams, a déclaré le ministre des Finances Atom Janjughazyan lors d’une réunion parlementaire extraordinaire convoquée pour réviser les indicateurs budgétaires.

Il a déclaré que la nécessité d’attirer une dette supplémentaire est estimée à 260 milliards de drams, car avec une telle prévision d’une baisse du PIB (une baisse de 2% à la fin de l’année), une diminution du montant nominal du PIB est également attendue. , ce qui au lieu des 7095 milliards de drams équivaudra à 6485 milliards de drams.

Selon ses mots, en conséquence, cela générera des recettes fiscales non pas dans le volume prévu de 1602 milliards de drams, mais de 1433 milliards de drams, ce qui représente 169 milliards de drams de moins que prévu.

« Au cours des discussions sur le budget, il était prévu une croissance économique plus élevée et, par conséquent, des recettes fiscales plus élevées. Cependant, dans les circonstances actuelles, malheureusement, les chiffres sont en baisse. Cela signifie que le déficit, sous d’autres des circonstances égales, s’élèvera à 324 milliards de drams. Nous prévoyons de maintenir les dépenses inchangées pour atténuer les conséquences et créer les conditions préalables à une reprise rapide », a déclaré Atom Janjughazyan.

Le ministre a déclaré que pour combler le déficit deux fois plus que prévu, il était nécessaire d’attirer des fonds de prêt.

Il a déclaré que, compte tenu d’un pourcentage d’incertitude très élevé, il est également prévu d’utiliser d’autres instruments fiscaux pour atténuer les éventuelles conséquences négatives et créer les conditions d’une reprise rapide.

« Essentiellement, cela implique l’approbation d’un ensemble de 150 milliards de drams, où 25 milliards de drams seront vraisemblablement utilisés pour atténuer les problèmes économiques et les tensions sociales, ainsi que les problèmes de liquidité », a déclaré Atom Janjughazyan.

Selon ses mots, environ 80 milliards de drams de ce montant devraient être utilisés pour financer des programmes de développement économique à long terme, et 20 milliards de drams - pour la redistribution des fonds de réserve, en fonction des besoins.

« Pour financer le déficit et 150 milliards de drams, il faudra lever 260 milliards de drams supplémentaires comme dette. Pour ce faire, il est proposé de modifier le budget afin de fournir certaines opportunités de dépasser les restrictions existantes dans des conditions stables et de prévoir un déficit de 324 milliards de drams, ce qui représentera 5% du PIB prévu ", a déclaré le ministre.

Dans le budget gouvernemental précédemment approuvé, la croissance économique en Arménie en 2020 était projetée à 4,9% et l’inflation à 4% (± 1,5%). Les recettes budgétaires du gouvernement étaient projetées à 1690 milliards de drams et les dépenses à 1850 milliards de drams. Le déficit budgétaire prévu s’élevait à 160,7 milliards de drams.

Selon le Comité national des statistiques, la dette publique totale de l’Arménie s’élevait à 7,324 milliards de dollars fin décembre 2019, après avoir augmenté de 158,09 millions de dollars sur un mois.

La dette extérieure du pays s’élevait à 5,789 milliards de dollars à la fin de décembre 2019, soit une croissance pour le mois de 163,47 millions de dollars.