AEP - Un déjeuner pour mémoire, film de 12mn de Nicolas Bertrand

« Un dimanche, en Val-de-Marne, des franco-arméniens de Choisy-le-Roi, de toutes les générations, déjeunent ensemble. Beaucoup ne s’étaient pas revus depuis des années. Ils se souviennent « de la maison arménienne » où ils ont grandi. Moments intimistes et fraternels pour ces familles qui participèrent en 2015 à la réalisation du projet mémoriel et culturel de la Ville de Choisy-le-Roi et du film de Jocelyne Sarian « Le 1bis, chroniques arméniennes ». »