Revue de la presse arménienne du 8 au 11 mai 2020

3392 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 3392 cas de coronavirus dans le pays dont 1359 ont été guéris et 46 patients sont décédés.

Le gouvernement approuve de nouvelles mesures visant à atténuer les conséquences économiques du COVID-19/ La presse indique que le gouvernement a approuvé le 17e programme visant à atténuer les conséquences économiques du COVID-19. Le programme fournira des subventions aux entreprises du secteur de haute technologie. Le Ministre de l’industrie de haute technologie, Hakob Arshakyan, a déclaré que le Ministre avait mis en place des paquets de subventions pour le secteur.

Ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ; manifestation contre la Convention/ Le Parlement a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels par 79 voix pour et 12 contre. L’Arménie avait signé la Convention en 2010. Plus tôt, le groupe parlementaire d’opposition « Arménie prospère » s’était opposée à ce projet de loi, en déclarant que certaines dispositions de la Convention étaient contraires « aux valeurs arméniennes ». Ils ont notamment parlé de l’article de la Convention qui exige des mesures pour que les enfants des écoles primaires et secondaires reçoivent des informations sur les dangers de l’exploitation et des abus sexuels, ainsi que sur les mesures d’autoprotection. La presse indique que le jour du vote, l’initiative publique « Kamq » (volonté) pour la protection « des valeurs arméniennes » a organisé une manifestation contre la Convention devant le Parlement. Les participants ont exprimé leurs préoccupations concernant cette Convention et ont crié « Honte à vous » sur les députés pro-gouvernementaux qui ont exprimé leur soutien à cette Convention. Pour mémoire, cette même initiative s’était fortement opposée à une autre Convention du Conseil de l’Europe, la Convention d’Istanbul, et avait organisé une collecte de signatures contre celle-ci.

Bagarre au Parlement entre les députés d’opposition et du parti au pouvoir/ Les députés du groupe « Arménie lumineuse » et du parti au pouvoir se sont battus au Parlement le 8 mai. La bagarre a éclaté en présence du Premier ministre Pachinian et de ses ministres, alors qu’Edmon Maroukian, le leader du parti « Arménie lumineuse », a fustigé les députés pro-gouvernementaux pour leurs réactions de colère face aux critiques de l’opposition contre le gouvernement. Après la bagarre, Edmon Maroukian a déclaré que l’incident devait faire l’objet d’une évaluation politique et avoir des conséquences politiques. S’exprimant au Parlement peu après la bagarre, Nikol Pachinian a déploré la violence, mais a en fait rejeté la faute sur le parti « Arménie lumineuse ». Il a déclaré que ses alliés politiques n’auraient pas dû succomber à « la provocation » visant à discréditer le gouvernement. L’Ombudsman, Arman Tatoyan a commenté l’incident déclarant que les personnes occupant une position publique ou menant une activité publique devraient être limitées dans leur discours politique ou tout autre discours et ne devraient permettre aucun discours susceptible de générer la haine et de créer des tensions.

Les anciens Premiers ministres se sont portés garants à la Cour pour la libération de Kocharyan/ Trois anciens Premiers ministres arméniens, Vazgen Manukyan, Khosrov Harutyunyan and Karen Karapetyan, ainsi qu’un ancien « Premier ministre » du Karabakh, Anushavan Danielyan, ont demandé à la Cour d’Erevan de libérer l’ancien Président Robert Kocharyan. Son procès a repris le 8 mai après une pause de deux mois. Les anciens Premiers ministres ont assisté à l’audience pour garantir par écrit que Kocharyan fera preuve d’un « comportement correct » et n’entrera pas dans la clandestinité, ni n’entravera la justice s’il est remis en liberté. La Cour publiera sa décision le 13 mai.

Messages de félicitations à l’occasion du 75e anniversaire de la victoire dans la Grande guerre patriotique/ Nikol Pachinian a envoyé des messages de félicitations aux dirigeants des États membres de la Communauté des États Indépendants (CEI) à l’occasion du 75e anniversaire de la victoire. À leur tour, le Président russe, Vladimir Poutine, le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin et les dirigeants des autres États membres de la CEI ont envoyé des messages de félicitations au Premier ministre arménien. Le Président de Russie, Vladimir Poutine, a envoyé un message de félicitations au Président d’Arménie, Armen Sarkissian, à l’occasion du 75e anniversaire de la victoire dans la Grande guerre patriotique. « Je suis convaincu que les traditions de fraternité au combat forgées pendant les années de guerre, d’unité et d’assistance mutuelle constitueront à l’avenir également une base solide pour le développement des relations entre l’Arménie et la Russie » lit-on dans le message.

Entretien téléphonique entre Nikol Pachinian et Sa Sainteté le Pape François/ La presse rend compte de l’entretien téléphonique entre le Premier ministre Nikol Pachinian et Sa Sainteté le Pape François. Pachinian a présenté les mesures prises par son gouvernement contre la propagation du coronavirus en Arménie. Les parties ont souligné l’importance de maintenir la paix dans le monde et de promouvoir une culture de paix entre les peuples. Dans ce contexte, Pachinian a souligné l’importance de l’appel du Pape François au cessez-le-feu le mois dernier, a présenté l’engagement de l’Arménie en faveur d’un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh. Il a remercié Sa Sainteté d’avoir soutenu le peuple arménien et la justice historique. Sa Sainteté a félicité Nikol Pachinian pour sa deuxième année au pouvoir. Il a souligné avec une grande satisfaction les relations fraternelles et les liens inébranlables entre l’Église catholique romaine et l’Église Apostolique d’Arménie. Sa Sainteté a réaffirmé sa position sur le Génocide arménien. Les interlocuteurs ont hautement apprécié le rôle de la communauté arménienne catholique dans la vie du peuple arménien. Les deux parties ont souligné leur volonté d’élargir les relations bilatérales interétatiques.

