Le chef d’état-major de l’armée arménienne visite des unités et des postes militaires

Le chef d’état-major des Forces armées arméniennes, le lieutenant-général Artak Davtyan, a visité vendredi 15 mai des unités militaires stationnées dans le sud-ouest.

Il a pris connaissance à cette occasion des travaux de réparation et de l’organisation du service militaire quotidien.

Le lieutenant-général Artak Davtyan a également visité des positions de combat et s’est familiarisé avec la situation tactique à la frontière, au niveau de préparation physique, au combat et au moral des troupes, aux conditions de service au combat ainsi que l’ingénierie et le travail de renforcement en première ligne.

Le lieutenant-général Davtyan a donné des instructions aux commandants concernant l’augmentation de l’efficacité des unités de combat.