6 000 citoyens arméniens ont choisi la nationalité russe au 1er trimestre 2020

Ces dernières années des dizaines de milliers de citoyen d’Arménie demandent la nationalité russe. Entre janvier et mars ils étaient 6 000 Arméniens à avoir demandé d’être citoyens de Russie. Des citoyens arméniens qui résident pour la plupart depuis plusieurs années en Russie. Au cours des 4 dernières années ils furent plus de 100 000 citoyens arméniens à prendre la nationalité russe. Avec un record établi en 2018 où 27 100 citoyens arméniens avaient fait la demande. L’an dernier ils étaient encore 24 000 à effectuer le pas. Si le flot de l’émigration arménienne depuis l’Arménie vers la Russie a marqué un net recul depuis la Révolution de Velours de mai 2018, les citoyens arméniens qui quittèrent l’Arménie pour la Russie au cours de 29 dernières années -ils seraient entre 900 000 et 1 100 000- continuent de désirer marquer leur présence en Russie par une demande de nationalité russe.

Krikor Amirzayan