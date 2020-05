Parution de « L’Atlas du monde arménien et des régions proches »

Parution à Erévan de « L’Atlas du monde arménien et des régions proches » (Ատլաս Հայաստանեայց աշխարհի եւ հարակից շրջանների) en arménien de Krikor Beglaryan. Un ouvrage présentant avec de nombreuses cartes et illustrations l’Arménie occidentale. Le livre est le produit de plusieurs années de recherches. L’auteur désirant à terme réaliser l’Atlas de l’Arménie historique, de la mer Caspienne jusqu’à la mer Egée en passant également du Caucase jusqu’au golfe Persique soit une surface d’une Arménie historique estimée à 781 000 km². Un territoire immense où la majeure partie des noms décrivant de villes, villages, lieux, lacs, cours d’eau et montages sont des noms arméniens. L’auteur analyse l’origine de nombreux noms et conclut que nombre de ces noms sont arméniens.

L’objectif de Krikor Beglaryan étant de présenter au monde le Plateau arménien et les régions proches.

Krikor Amirzayan