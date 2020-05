La ville jumelle de Sian (Chine) a apporté une aide en matériel médical à Gyumri (Arménie)

Gyumri la deuxième ville d’Arménie a reçu de sa ville jumelle de Sian (Chine) un soutien pour combattre le coronavirus. Ainsi depuis la Chine par avion-cargo est arrivé à Gumri 20 000 masques de protection à usage médical, 1 000 combinaisons de protection, 100 lunettes de protection et 50 thermomètres électroniques de prise de température à distance a indiqué la mairie de Gyumri qui a remercié la ville chinoise de Sian pour ce geste d’aide humanitaire et médicale. La ville de Gumri avait en février 2020 appelé par son Conseil municipal à aider la ville sœur chinoise de Sian touchée par le coronavirus. Gyumri avait alors envoyé à Sian du matériel médical indispensable pour la prévention du virus avec 10 000 gants, 1 000 blouses, 14 230 masques et divers éléments médicaux.

En retour c’est aujourd’hui Sian qui vient en aide à Gyumri.

Krikor Amirzayan