L’hommage de François Rochebloine à Martin Pashayan

Merci à la France et en particulier à son ambassadeur en Arménie, Monsieur Jonathan Lacote pour la remise des insignes d’officier dans l’ordre des Palmes académiques à mon ami Martin Pashayan ancien Directeur de celle que l’on appelait l’école française de Gumri .

Que de chemin parcouru en 30 ans

Oui l’école a compté 1700 élèves parmi lesquels ont été les premiers et brillants étudiants de lUFAR , on l’a un peu oublié.

Je n’oublierai pas ma première visite à Gumri ,qui s’appelait à l’époque Leninakan , enNovembre 1990 ,les cours avaient repris dans des baraquements, avec la moitié des élèves le matin et l’autre moitié l’après-midi.

L’école « anglaise « était déjà reconstruite .

J’ai eu la chance de rencontrer cet homme exceptionnel qui est devenu mon ami.

Il n’a pas été facile de trouver les financements nécessaires à sa reconstruction, mais avec l’aide de mon ami Jacques Barrot , alors Président de la commission des finances des crédits ont été attribués pour cette reconstruction .

La réserve parlementaire décriée par certains a aussi bien servi.

Plus tard ce fut la construction du gymnase où j’ai eu l’honneur de poser la première pierre .

Je n’oublierai pas non plus la journée de « la dernière cloche « ((dernier jour d’école ) avec des élèves qui allaient quitter cette école et qui pleuraient !

Martin, malgré ses problèmes personnels et de santé n’a jamais lâché !

Cette école c’est la sienne !

Aussi je souhaite que le gouvernement arménien , son premier Ministre, Monsieur Nikol Pachinian , appelle cette école Martin Pashayan, ce sera le plus bel hommage à cet homme d’exception , ambassadeur inlassable de la Francophonie.

Encore merci à Monsieur l’ambassadeur de France Jonathan Lacote pour la remise de cette haute distinction a un homme qui n’a jamais rien lâché !

Merci Martin !

François ROCHEBLOINE

Ancien Député de la Loire

Ancien Président du groupe d’amitié France Arménie