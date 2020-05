Le gouvernement arménien pourrait décider d’une autre émission d’euro-obligations

Le gouvernement arménien envisage une nouvelle émission d’euro-obligations, peut-être même dans le dram en monnaie nationale, a déclaré le ministre des Finances Atom Janjughazyan lors d’une réunion parlementaire extraordinaire tenue pour réviser à la baisse les indicateurs budgétaires.

« En septembre 2019, lorsque nous avons placé la troisième édition d’Eurobonds, les investisseurs se sont dit prêts à investir 4 à 5 fois plus que le volume déclaré, mais si nous soumettions une demande de 2 à 2,5 milliards de dollars, ce ne serait pas un fait qu’ils seraient d’accord sur ce volume et dans de telles conditions », a déclaré Atom Janjughazyan.

Selon lui, le gouvernement prépare des programmes à grande échelle et à cet égard, il envisage diverses manières d’attirer des fonds - les euro-obligations, les obligations libellées en drams pour les investisseurs étrangers, les euro-obligations en drams.

« J’espère que nous trouverons la meilleure solution », a déclaré le ministre. En septembre 2019, l’Arménie a placé pour 500 millions de dollars d’euro-obligations sur le marché international des capitaux avec une échéance de 10 ans et un rendement de coupon de 3,95%.

L’Arménie a émis pour la première fois 700 millions de dollars d’obligations libellées en dollars en septembre 2013 avec un rendement de 6,25% et une échéance de 7 ans. Le gros de 700 millions de dollars a été utilisé pour rembourser un prêt russe de 500 millions de dollars dix ans plus tôt que prévu. La deuxième émission a été réalisée en mars 2015 au montant de 500 millions de dollars avec un rendement de 7,25% et une échéance de 10 ans.

Selon les dernières données du Comité national des statistiques, la dette publique totale du pays s’élevait fin novembre 2019 à 7,166 milliards de dollars. La dette publique extérieure s’élevait à 5,626 milliards de dollars.