La banque centrale arménienne baisse son taux de refinancement de 0,25% à 5%

La Banque centrale d’Arménie a annoncé qu’elle avait réduit le taux de refinancement de 0,25 point de pourcentage, le fixant à 5%. Elle a également déclaré que l’inflation en mars 2020 était de 0,5%, contre 0,1% pour le même mois l’année dernière. En conséquence, la déflation sur 12 mois est tombée à 0,1%.

La banque a déclaré que la propagation du coronavirus et les mesures pour l’arrêter ont un impact négatif considérable sur l’économie mondiale, y compris sur les pays partenaires de l’Arménie qui ont augmenté la volatilité des prix des matières premières, tandis que l’incertitude et les risques restent élevés.

Selon les estimations de la Banque centrale, la baisse de l’activité économique au deuxième trimestre s’intensifiera en raison d’une baisse de la demande et de l’offre. On estime que la demande brute restera faible à l’avenir, ce qui sera en quelque sorte atténué par l’effet stimulant des mesures gouvernementales visant à éliminer les conséquences sociales et économiques de la pandémie de coronavirus.

La Banque Centrale a déclaré qu’étant donné les évolutions actuelles et projetées externes et internes, l’affaiblissement de la demande, le contexte inflationniste sévère actuel et la stabilisation des marchés financiers, la Banque centrale estime qu’il convient d’augmenter la stimulation des conditions monétaires en abaissant le taux de refinancement.

Le Comité estime également que dans la situation actuelle, il sera nécessaire de maintenir une position stimulante également à moyen terme. En conséquence, l’inflation à court terme restera faible, n’atteignant l’objectif qu’à la fin de l’horizon de prévision.

Actuellement, il existe une incertitude assez élevée concernant les évolutions économiques à court et à long terme, que la Banque centrale essaie également de prendre en compte dans ses actions.

Le gouvernement arménien a annoncé qu’il réviserait à la baisse la croissance prévue précédemment de 4,9% à 2%.