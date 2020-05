Le secret bancaire en Arménie est garanti, selon un député

Babken Tunyan, le chef d’une commission parlementaire arménienne sur les affaires économiques, a minimisé les craintes que le secret bancaire ne soit utilisé à des fins non prévues par la loi.

Plus tôt, lors d’une discussion sur l’exécution du budget 2019, le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré que l’aide gouvernementale était refusée à tous les citoyens qui ont des économies bancaires ou des transactions actives sur leurs comptes bancaires.

En réponse, des députés du parti Arménie Lumineuse accusé le gouvernement de divulgation non autorisée de secret bancaire, ce qui a conduit à une guerre des mots et à une bagarre entre le chef de la faction Edmond Marukyan et le député Sasun Mikaelyan de la faction au pouvoir Mon Pas.

« Il n’y a aucune raison de douter que le secret bancaire n’est pas respecté. Le gouvernement n’a utilisé que les données définitives fournies dans les chiffres généraux. Il n’y avait aucune référence aux noms des citoyens et à la disponibilité des fonds sur leurs comptes bancaires », a déclaré Babken Tunyan.

Il a expliqué que la banque ne pouvait fournir que des informations sur la proportion des bénéficiaires du programme anti-crise qui ont des fonds sur leurs comptes personnels.

Dans le même temps, Babken Tunyan n’a pas précisé quel mécanisme le gouvernement a utilisé pour refuser le soutien de l’État aux bénéficiaires, s’il n’y avait pas de divulgation du secret bancaire.

« Ma déclaration a été utilisée à des fins politiques et n’a pas été correctement transmise au public. Quiconque comprend le système bancaire peut confirmer que nous ne pouvons parler que du nombre de citoyens qui ont des comptes d’épargne ou personnels, mais pas de les identifier », a conclu Babken Tunyan.

Le 22 janvier 2020, l’Assemblée nationale d’Arménie a approuvé des amendements aux lois sur la « procédure pénale » et « sur le secret bancaire », qui supprimaient les restrictions sur le secret bancaire. En particulier, s’il était auparavant possible de divulguer le secret bancaire uniquement à l’égard des suspects et des accusés, les modifications ont supprimé ces restrictions.

Le 6 février, le président arménien Armen Sarkissian a déclaré que les amendements aux lois sur la « procédure pénale » et « sur le secret bancaire » adoptés par l’Assemblée nationale étaient problématiques en termes de respect de la Constitution. Il a demandé à la Cour constitutionnelle de déterminer s’ils respectaient la Constitution.