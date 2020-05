IDBank prolonge ses vacances de crédit jusqu’au 1er juin

La banque IDbank a déclaré que pendant cette période de pandémie, en cas de non-exécution ou d’exécution partielle des remboursements réguliers du prêt, le prêt ne sera pas classé, ne sera pas considéré comme en retard, les pénalités, les amendes ne seront pas appliquées et les antécédents de crédit ne souffriront pas. .

Après le 1er juin, le package support annoncé par la Banque le 2 avril sera toujours opérationnel. En particulier. après la fin des vacances de crédit, de nouveaux calendriers de crédit seront établis afin que les clients des entités physiques bénéficient d’un délai de grâce pour le montant en principal pour les 3 prochains mois. Cela signifie qu’ils ne feront que des paiements d’intérêts.

Ces obligations non remplies à partir du 17 mars seront réparties sur toute la période suivant le remboursement du prêt. En cas de prêts non garantis et non garantis, la Banque prolongera automatiquement la période de remboursement du prêt de 12 mois. Pour les personnes morales, la Banque adopte une approche individuelle.

En même temps, la Banque encourage les clients à effectuer des paiements à distance dans la mesure où il est possible, via IDBanking.am plate - forme en ligne, l’application Idram, ainsi que par IDBanking zones 24/7, faisant usage de plus de 300 autres services. « Effectuez des paiements sans mettre votre santé en danger », indique le message.

IDBank est contrôlée par la Banque centrale d’Arménie.

IDBank a été créée en juillet 1990 et enregistrée le 1er octobre 1991 sous le nom de Anelik Bank cjsc. En mai 2017, Anelik Bank a changé de marque et a été renommée IDBank. Aujourd’hui, la banque a deux actionnaires - FISTOCO LTD - 59,7% et CreditBank SAL - 40,3%.