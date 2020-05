Le marché intérieur des produits alimentaires fait l’objet d’un examen attentif en Arménie

Les inspections sur le marché alimentaire intérieur en Arménie seront renforcées, a déclaré Georgi Avetisyan, le chef de l’Agence d’inspection de la sécurité alimentaire, lors d’une discussion en commission parlementaire sur les questions économiques.

Il a déclaré que depuis le début de l’année, l’agence et l’organisation à but non lucratif appartenant à l’État impliquée dans la recherche en laboratoire ont transféré certaines fonctions au secteur privé.

En particulier, il a dit qu’il voulait parler de l’examen des aliments à la frontière.

« Chaque année, nous dépensons environ 100 à 150 millions de drams (environ 205 000 à 310 000 USD) à ces fins, et maintenant, sur la base de l’appel d’offres, ces fonctions ont été transférées à trois laboratoires privés », a déclaré Georgi Avetisyan.

Il a expliqué qu’en fait, le contrôle aux frontières se déplace du secteur public vers le secteur privé, grâce auquel l’agence d’État sera en mesure d’accorder plus d’attention et de diriger plus d’efforts vers le marché intérieur.

« Nous passerons plus activement aux fonctions de contrôle sur le marché alimentaire national et à la conformité des marchandises et resserrerons le contrôle tout au long de l’année », a déclaré Georgi Avetisyan.