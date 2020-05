La Cour constitutionnelle d’Arménie pourrait être dissoute par le Parlement

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a indiqué samedi que l’impasse entre la Cour constitutionnelle et son administration pourrait être résolue par le Parlement.

Le parlement arménien avait précédemment approuvé une décision, rédigée par le bloc parlementaire Mon Pas, d’organiser un référendum sur les modifications constitutionnelles qui révoquerait sept des neuf membres de la Cour constitutionnelle.

Le président du tribunal, Hrayr Tovmasyan, et six autres membres installés par d’anciens gouvernements arméniens ont été accusés par Nikol Pashinyan d’être liés à « l’ancien régime corrompu ». Hrayr Tovmasyan et d’autres ont refusé de démissionner.

Le référendum était prévu pour le 5 avril, mais a été reporté après que l’Arménie a déclaré l’état d’urgence pour contenir la propagation du coronavirus.

« Il y a une dizaine de jours, j’ai signalé que, selon nos prévisions, la situation du coronavirus dans notre pays durerait environ un an, ce qui signifie qu’il n’y aurait pas de référendum pendant un an car aucun avantage politique ne pourrait être évalué plus haut que la santé publique, » a-t-il dit.

Nikol Pashinyan a déclaré qu’il était impossible d’attendre la résolution de l’impasse avec la Cour constitutionnelle jusqu’à la victoire sur le coronavirus.

« Nous avons formé une commission sur les amendements constitutionnels, qui peut être soumise à un référendum en juin prochain. Cela signifie que dans ce contexte, le référendum sur les membres de la Cour constitutionnelle perd tout son sens », a-t-il déclaré.

Nikol Pashinyan a noté que le gouvernement avait demandé à la Commission de Venise afin de trouver une solution pour résoudre l’impasse au Parlement.