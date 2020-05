Le concours de l’Eurovision 2020 avec 41 pays dont l’Arménie s’est déroulée en direct de Rotterdam mais sans vote

L’Eurovision 2020 qui devait se tenir ce samedi 16 mai à Rotterdam (Pays-Bas) fut annulée pour cause de coronavirus. Mais les organisateurs de l’Eurovision ont eu la bonne idée de présenter les vidéos des 41 candidats de l’Eurovision 2020… dont l’Arménie avec Athena Manoukian qui devait présenter sa chanson « Chains on you ».

Diffusé en direct sur les chaînes de télévisions de 45 pays et face à plus de 200 millions de téléspectateurs, l’émission fut fortement regardée en France comme dans l’ensemble de l’Europe. En France c’est France 2 qui diffusait l’émission en direct présentée par Stéphane Bern. Dans la rétrospective du concours de l’Eurovision, Michel Drucker est intervenu pour évoquer sa présentation de l’Eurovision en 2007 avec la Turquie et juste derrière l’Arménie. Michel Drucker évoqua la tension entre les deux pays et surtout le fait qu’il avait évoqué le génocide arménien lors du direct…ce qui lui avait attiré les foudres d’Ankara….Par ailleurs toutes quelques vues des 41 capitales des pays participant à l’Eurovision 2020 furent présentées avec pour l’Arménie, la tour de la télévision à Erévan, et son éclairage nocturne.

Krikor Amirzayan