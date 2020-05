Un film sur la révolution de velours en Arménie remporte le premier prix du Festival international du film RiverRun

Je ne suis pas seul - un documentaire sur la révolution de velours en Arménie a reçu le premier prix du Festival international du film RiverRun. Il s’agit du 10e prix de festival que le film a reçu.

« Le premier prix du jury est décerné à I Am Not Alone , réalisé par Garin Hovannisian. Ce film captivant nous a rappelé la puissance du meilleur film documentaire : ouvrir les yeux sur une histoire que nous ne connaissions pas et la présenter avec talent », a déclaré le jury dans un communiqué.

Le film retrace Nikol Pashinyan, journaliste et ancien prisonnier devenu militant politique, alors qu’il marche contre le Premier ministre Serge Sarkissian.

« Ce qui commence comme un homme qui traverse le pays se déroule sous nos yeux pour devenir un mouvement de masse. Regarder le film est plus qu’une simple observation passive d’un mouvement politique ; Hovannisian plonge complètement le public dans l’histoire, depuis des plans de drones magnifiquement balayés jusqu’aux images de téléphones portables de citoyens ordinaires. », indique le communiqué.

« Le jury a trouvé ce film une montre éclairante et inspirante, prenant un sujet complexe et le présentant dans un récit divertissant et étroitement édité qui montre les multiples facettes d’une histoire complexe et urgente. Au milieu d’une année électorale, je ne suis pas seul est un puissant rappel du pouvoir du peuple », a déclaré le jury.

Avec un accès sans précédent à la fois au chef du mouvement Nikol Pashinyan et à l’ancien président et premier ministre Serge Sarkissian, le film suit l’incroyable histoire vraie de la révolution qui a secoué l’Arménie au printemps 2018.

Le film est réalisé par Garin Hovannisian. La musique du film a été composée par Serj Tankian, qui a également participé en tant que producteur exécutif.