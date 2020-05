L’USAID ajoute une aide de 11,5 millions de dollars à l’Arménie

Le 13 mai 2020, l’USAID et le Cabinet du Premier ministre de la République d’Arménie ont signé un amendement à l’accord de coopération en matière d’objectifs de développement pour une gouvernance plus participative, efficace et responsable, en ajoutant 11,5 millions de dollars d’aide financière.

Cette action porte le montant total de l’aide de l’USAID fournie dans le cadre de cet accord à 51,4 millions de dollars depuis sa création en 2013. L’Accord fait progresser les réformes de la gouvernance démocratique à grande échelle en promouvant des initiatives sur la transparence et la responsabilité, la gouvernance locale et la décentralisation, ainsi que processus électoraux et politiques participatifs et inclusifs et état de droit.

L’assistance de l’USAID soutient en outre la société civile et les programmes médiatiques pour accroître le niveau d’activisme civique informé et promouvoir l’accès à des sources d’informations diversifiées et objectives, en mettant l’accent sur l’éducation aux médias.

L’USAID et le ministère de l’Économie de la République d’Arménie ont également signé un amendement à l’accord d’assistance pour un secteur privé plus compétitif et diversifié, ajoutant 7,5 millions de dollars d’aide financière.

Cette action porte le montant total de l’aide de l’USAID fournie dans le cadre de cet accord à 91,8 millions de dollars depuis sa création en 2010. L’Accord aide l’Arménie à réaliser une croissance économique généralisée qui génère des emplois productifs et favorise l’égalité des chances. L’assistance de l’USAID se concentre sur des domaines clés d’importance stratégique, tels que l’agriculture, le tourisme, l’énergie et l’eau ; facilite l’innovation ; améliore les compétences de la main-d’œuvre ; et crée un environnement commercial plus propice.

En outre, elle fournit un soutien pour des services d’infrastructure clés améliorés, y compris l’eau et l’énergie, essentiels à la croissance et au développement des entreprises.