Le montant de l’aide financière accordée à l’Arménie augmentera

L’Arménie coopère activement avec ses partenaires et les organisations internationales en marge de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), a déclaré aujourd’hui le Premier ministre Nikol Pashinyan lors d’une conférence de presse, présentant 100 faits sur la nouvelle Arménie.

Il a rappelé que pour résoudre le problème de l’alimentation, des droits de douane à l’importation de 0% sont appliqués sur plusieurs marchandises importées de pays tiers sur le territoire de l’Union économique eurasienne jusqu’au 30 juin. Ces marchandises comprennent la pomme de terre, l’oignon, l’ail, le chou , carotte, poivre, riz, etc.

Nikol Pashinyan a déclaré que l’Union européenne fournirait un total de 96 millions d’euros d’aide monétaire ou matérielle-technique, les États-Unis 1,7 million USD et la Banque mondiale 3 millions USD, à l’Arménie. Il a informé qu’en raison de la situation de crise actuelle, plusieurs organisations internationales et pays partenaires envisagent d’augmenter le montant de l’aide financière accordée à l’Arménie.

« En particulier, le Fonds monétaire international prévoit d’augmenter l’aide financière accordée à l’Arménie jusqu’à 280 millions USD. L’Allemagne et l’Arménie ont signé un accord de coopération financière selon lequel l’Arménie recevra des subventions, une assistance technique et des prêts à des taux d’intérêt privilégiés, pour un volume de plus de 91 millions d’euros », a déclaré le Premier ministre arménien.