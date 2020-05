L’Arménie recevra 70 ventilateurs supplémentaires pour lutter contre le nouveau coronavirus (COVID-19), a déclaré aujourd’hui le Premier ministre Nikol Pashinyan lors d’une conférence de presse, présentant 100 faits sur la nouvelle Arménie.

« Afin de résister à la nouvelle maladie des coronavirus, près de 100 000 kits de test ont été acquis et nous continuons d’acquérir du matériel médical, des articles de protection individuelle. L’Arménie sera notamment dotée de 70 ventilateurs supplémentaires (nous en avons actuellement 100). Il est également prévu d’acquérir des ambulances supplémentaires et des voitures de grande capacité », a-t-il déclaré.

Nikol Pashinyan a informé que le processus d’achat de scanners à rayons X mobiles et d’autres équipements médicaux pour diagnostiquer et traiter le virus a déjà commencé. Il a confirmé le lancement en Arménie de la production de masques faciaux capables de répondre à la demande intérieure et de réaliser également une exportation. Il en va de même pour la production de désinfectants pour les mains à base d’alcool.

« Grâce au partenariat entre le gouvernement, la communauté, la société civile et le secteur privé, plus de 50 000 articles alimentaires et d’hygiène ont été fournis à des personnes âgées seules, à des familles nombreuses et nécessiteuses et à d’autres groupes vulnérables, ainsi qu’à des personnes chargées de se mettre en quarantaine. , d’une valeur moyenne de 13 000 drams », a ajouté le Premier ministre.