500 000 citoyens en Arménie ont bénéficié de congés pour remboursement de leur prêt pendant l’état d’urgence

Les banques et les sociétés de crédit arméniennes ont accordé des vacances de remboursement à la plupart de leurs emprunteurs pendant l’état d’urgence déclaré à propos de la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19), a déclaré aujourd’hui le Premier ministre Nikol Pashinyan lors d’une conférence de presse, présentant 100 faits sur la nouvelle Arménie.

« Au 15 mai, 485 000 personnes et plus de 15 000 personnes morales avaient bénéficié d’un congé de remboursement de leur prêt. 768 150 prêts de particuliers et 16 875 prêts de personnes morales ont été révisés », a indiqué le Premier ministre.

Nikol Pashinyan a informé que les citoyens confrontés à des difficultés financières étaient autorisés à retarder le remboursement de leurs prêts hypothécaires pendant 6 mois.

Le 14 mai, le gouvernement arménien a décidé de prolonger de 30 jours l’état d’urgence lié au coronavirus, jusqu’au 13 juin.

Selon les dernières données, le nombre de cas confirmés de coronavirus en Arménie a atteint 4 283. 1 791 patients ont déjà récupéré. 55 cas de décès ont été enregistrés.