La Bibliothèque nationale d’Arménie n’a perdu aucun élément des archives numérisées sur des serveurs et l’ensemble des données sera disponible de nouveau

Contrairement aux informations erronées qui ont circule, le site arev.am annonce qu’aucun document d’archives ne fut abîmé à la Bibliothèque nationale d’Arménie à Erévan. La direction de l’institution dans un message rassurant affirme « Dans la situation d’urgence en Arménie, la Bibliothèque nationale d’Arménie a travaillé par internet et les serveurs ont alimenté à distance de façon régulière les archives. La rupture du réseau internet le 10 mai et l’impossibilité d’accéder aux fonds d’archives numériques étaient du fait de l’incendie de plusieurs matériels informatiques (…) en ce qui concerne aux installations des serveurs informatiques, toutes les données numérisées sont conservées à part et en cela il n’y a aucune perte de données des archives (…) nous travaillons pour remettre en ligne l’ensemble de ces données afin que les lecteurs puissent avoir accès ».

Krikor Amirzayan