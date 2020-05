Covid-19 : le gouvernement promet des « mesures strictes »

Les autorités arméniennes appliqueront strictement les règles en matière de distanciation sociale et d’hygiène pour les citoyens après avoir levé pratiquement toutes les restrictions sur les activités commerciales dans le pays, ont insisté vendredi de hauts responsables du gouvernement.

Ils ont donné ces assurances après que le ministère de la Santé a signalé un nombre record de nouveaux cas de coronavirus enregistrés en Arménie au cours des dernières 24h.

Le nombre total de cas a augmenté de 184, passant à 4 044, avec au moins trois autres personnes décédées du virus, ce qui porte à 52 le nombre officiel de morts dans le pays. Le chiffre ne comprend pas les décès de 22 autres personnes infectées par COVID-19, mais qui seraient morts des suites d’autres conditions préexistantes.

Le nombre quotidien de nouvelles infections à COVID-19 a augmenté régulièrement depuis que le gouvernement a commencé à assouplir à la mi-avril les restrictions aux mouvements de personnes et à l’activité économique imposées fin mars. Il a décidé jeudi de lever les dernières restrictions restantes, notamment l’interdiction des transports en commun, la fermeture des centres commerciaux, des cafés et restaurants intérieurs, tout en prolongeant l’état d’urgence d’un mois supplémentaire.

Les critiques disent que le virus continue de se propager rapidement parce que les autorités ont mis fin au confinement trop tôt, et ne l’ont jamais appliqué correctement même avant cela.

Le ministre de la Justice, Rustam Badasian, a nié cela tout en reconnaissant des « lacunes » dans leur gestion de la crise. « La qualité des mesures de contrôle doit certainement s’améliorer », a-t-il concédé.

Les services de transports publics à Erevan et dans d’autres grandes communautés urbaines reprennent ce lundi. Les dernières règles gouvernementales exigent que les passagers portent des masques et des gants et se désinfectent les mains en prenant les bus, minibus et même les taxis. Ils limitent également le nombre de personnes autorisées à monter à l’intérieur de ces transports.

Les chauffeurs de bus et de taxis doivent non seulement porter des masques et des gants, mais aussi les changer une fois toutes les trois heures. Ils devront également faire mesurer leur température deux fois par jour. Les conducteurs ayant de la fièvre ne seront pas autorisés à travailler.

De plus, à partir du 25 mai, toutes les personnes seront obligées de posséder des masques lorsqu’elles se promènent dans les rues, les parcs ou d’autres espaces publics.

Ils doivent actuellement les porter lorsqu’ils entrent dans les magasins, les banques et autres bureaux. Ces derniers ne sont pas autorisés à laisser entrer de clients non protégés.

Cette exigence est largement bafouée par les propriétaires d’entreprise, leurs employés et leurs clients, ce qui alimente le scepticisme quant à l’application effective des nouvelles règles fixées par le gouvernement.

Badasian a insisté sur le fait que les autorités prennent des « mesures strictes » pour garantir le respect généralisé de celles-ci. « Toutes les sanctions que nous envisageons - à savoir la responsabilité administrative et même pénale - seront appliquées », a-t-il prévenu.

« Mais j’appelle également les citoyens à respecter volontairement toutes les restrictions car l’enjeu est la santé et la sécurité de chacun, et des générations plus âgées en particulier », a ajouté le ministre.

« Les règles sont strictes et le contrôle de leur respect sera également strict », a ajouté le vice-ministre de l’Economie, Varos Simonian.