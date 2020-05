Pachinian minimise la flambée de nouveaux cas de Covid-19 en Arménie

Le Premier ministre Nikol Pachinian a insisté samedi sur le fait que l’Arménie n’est pas au bord d’une grave crise sanitaire après que le nombre quotidien de nouveaux cas de Coronavirus enregistrés par les autorités a atteint un nouveau record.

Le ministère de la Santé a déclaré samedi matin que 239 personnes avaient été testées positives au virus au cours des dernières 24h, en forte hausse par rapport aux 184 et 142 nouvelles infections signalées par lui respectivement vendredi et jeudi. Le nombre total de cas de Coronavirus a ainsi atteint 4 283.

Le ministère a également signalé trois nouveaux décès, ce qui porte le nombre officiel de victimes du COVID-19 à 55. Le nombre n’inclut pas le décès de 22 autres personnes infectées par la maladie respiratoire, car le ministère affirme qu’ils sont décédées surtout en raison d’autres conditions préexistantes.

Pachinian a minimisé les chiffres officiels, indiquant que la propagation du virus dans le pays d’environ 3 millions de personnes peut s’accélérer après la levée de presque toutes les restrictions aux mouvements de personnes et aux activités commerciales imposées par le gouvernement en mars. Il a fait valoir que plus de 70 % des personnes infectées ne présentent aucun symptôme et que seule une fraction d’environ 700 patients COVID-19 souffrant de pneumonie sont dans un état critique ou grave.

« Même si le nombre de personnes diagnostiquées avec la maladie atteint, disons, 10 000, celui des personnes souffrant de pneumonie sévère serait inférieur à 1 400, la situation serait donc toujours gérable », a commenté Pachinian lors d’une conférence de presse.

« Si le nombre de personnes gravement malades dépasse 1 400, ce sera un problème, a-t-il précisé. Mais dans l’ensemble, du point de vue purement sanitaire, je ne considère pas notre situation actuelle comme problématique. »

"Comme je l’ai dit lors de la dernière réunion du cabinet, lorsque nous constaterons que nous ne pouvons plus hospitaliser toutes les personnes qui ont besoin d’un traitement, c’est là le point qui va faire aggraver cette crise pour nous, a ajouté Pachinian. A part cela, le problème n’est pas seulement et pas tant le nombre de personnes testées positives au virus que cette incertitude. Nous ne savons pas combien de ces 2 000 patients verront leur état se détériorer sérieusement. »

Vendredi soir, le ministre de la Santé, Arsen Torosian, a fait la même remarque lors de son entretien avec le service arménien de RFE / RL : « Parallèlement à l’augmentation des cas, le nombre de citoyens infectés souffrant de pneumonie augmente, mais le nombre de citoyens dans un état critique ou grave est relativement stable, ce qui est un bon indicateur ». Environ 100 patients COVID-19 sont actuellement dans une telle situation et seulement 11 d’entre eux sont connectés à des respirateurs pulmonaires, a-t-il confié.

Répondant à l’une des questions envoyées par les journalistes, Pachinian a insisté sur le fait que le taux de mortalité lié au Coronavirus en Arménie est « très faible » par rapport aux normes internationales. Il a également dit : « Si je regarde les taux de mortalité du pays, je peux voir que plus de personnes sont mortes en avril de l’année dernière qu’en avril 2020. »

Certains experts en santé et critiques du gouvernement préviennent que le nombre de décès causés par COVID-19 augmentera fortement si le virus continue de se propager rapidement dans les semaines à venir. Ils disent que la récente décision du gouvernement de rouvrir les cafés et les restaurants et de lever son interdiction temporaire des transports publics pourrait encore augmenter les taux d’infection.

Le gouvernement a également décidé cette semaine de rendre obligatoire la possession d’un masque et de gants pour tout le monde dans les rues, et le port de ceux-ci l’intérieur des bus et minibus.

Les Arméniens sont déjà tenus depuis deux semaines de mettre des masques et des gants avant d’entrer dans les magasins, les banques et autres bureaux. Beaucoup d’entre eux ne respectent pas cette règle.

Pachinian a affirmé à maintes reprises que contenir l’épidémie de coronavirus n’est pas seulement le devoir de son gouvernement mais aussi celui des citoyens eux-mêmes. Il les a exhortés à pratiquer la distance physique, à ne pas toucher leur visage avec les mains non lavées et à n’utiliser que de la vaisselle propre.

Les autorités arméniennes ont émis des ordonnances de séjour à domicile et fermé la plupart des entreprises non essentielles fin mars, mais ont commencé à assouplir ces restrictions dès la mi-avril. Des opposants assurent qu’ils n’ont jamais correctement appliqué le confinement et l’ont levé trop tôt. C’est pourquoi, selon eux, de nombreux Arméniens ne prennent toujours pas le virus au sérieux.

Pachinian a averti le 13 mai que le gouvernement pourrait devoir réimposer des restrictions de confinement si l’épidémie s’aggravait. Le Premier ministre n’a pas évoqué une telle possibilité lors de sa dernière conférence de presse qui a duré cinq heures. Il a plutôt laissé entendre que le gouvernement espérait déjà attirer des touristes étrangers en Arménie cet été.

"Nous espérons que les vols vers l’Arménie reprendront bientôt et nous verrons si des touristes viennent, a-t-il lâché. Ils peuvent venir. »