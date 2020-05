Nikol Pachinian :75 000 soldats Azéris ont intégré l’armée de l’Allemagne nazie au cours de la Seconde Guerre mondiale

Il y a quelques mois le président azéri Ilham Aliev avait traité le héros arméniens Garegin Njdeh de collaboration avec les nazis. Samedi 16 mai le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a révélé que 75 000 soldats Azéris étaient intégrés au sein de l’armée allemande des nazis lors de la Seconde guerre mondiale !

« Garegin Njdeh fut un officier et a participé au sein de l’armée russe aux guerres des Balkans et a été récompensé » dit Nikol Pachinian pour contrer les accusations d’Aliev. Selon le Premier ministre arménien, Bakou tente de diminuer le rôle de la participation des Arméniens lors de la Seconde Guerre mondiale. Pachinian a présenté quelques preuves prouvant que 600 000 Arméniens dont 100 000 hors d’Union soviétique ont participé à la Seconde Guerre mondiale et 300 000 sont morts en luttant contre l’envahisseur nazi. Rappelant que 115 Arméniens reçurent le grade de général et 4 celui de maréchal. Dans l’ordre du classement des héros de l’Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale les Arméniens arrivent en 6e position. Ce qui prouve selon Nikol Pachinian leur grand rôle dans la Victoire de 1939-45.

« Lors des années de la Seconde Guerre mondiale 75 000 Azéris ont intégré les armées de la légion des nazis avec la création d’une légion azérie au sein de l’armée allemande » dit Nikol Pachinian en montrant un document du journal « Légion azérie » publiée à l’époque. Le Premier ministre arménien a affirmé « Mahmad Amin Rasouzadé l’un des dirigeants de la première république d’Azerbaïdjan a collaboré avec l’Allemagne nazie ». Il précisa qu’en 2014 que sur ordonnance du président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliev le 130e anniversaire de Rasouzadé fut officiellement célébré.

« J’ai présenté publiquement ces preuves pour démontrer que le président azéri qui se présente comme opposé au nazisme et qui accuse l’Arménie, met en même temps en honneur des collaborateurs Azéris avec le régime nazi » conclut Nikol Pachinian.

Krikor Amirzayan