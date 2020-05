Nikol Pachinian : 23 nouvelles positions militaires frontalières et ont été mises en place et 216 complexes de caméras

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a révélé que l’armée arménienne avait placé 23 positions nouvelles de tir aux frontières de l’Arménie et que les jeunes appelés Arméniens de 18 ans sont progressivement retirés des positions frontalières. Par ailleurs 216 complexes de cameras de vision ultra-moderne furent installés aux frontières de l’Arménie, des appareils sensibles aux visions de jour comme de nuit et déclenchables par sources de chaleur. Nikol Pachinian a précisé ces informations mors d’une conférence de presse samedi 16 mai à Erévan. Par ailleurs 148 points de défense frontalière furent équipés de l’électricité et 235 au total bénéficient de l’eau courante. 350 panneaux solaires furent installés sur la ligne de front. L’armée arménienne ayant reçu 1 343 nouveaux véhicules pour une plus grande mobilité. Le nombre de soldats engagés au sein de l’armée arménienne a augmenté de 4,1% en un an permettant de retirer progressivement du front les soldats appelés de 18 ans dit le Premier ministre arménien. Par ailleurs la nourriture donnée aux soldats s’est améliorée de façon très sensible.

Krikor Amirzayan