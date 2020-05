239 cas de patients atteints par le coronavirus au cours des 24 dernières heures et 55 décès au total sur 4 283 patients atteints

Les chiffres des infections liées au coronavirus en Arménie publiés ce matin 16 mai à 11 heures par le gouvernement arménien indiquent que 4 283 citoyens furent infectés par le virus depuis début mars. 1 791 furent guéris et actuellement 2 415 personnes reçoivent des soins dans différents hôpitaux d’Arménie. Au total 39 005 tests furent réalisés sur l’ensemble du territoire de la république. Au cours des 24 dernières heures 239 nouveaux cas de contamination furent détectés en Arménie et 125 patients furent guéris. L’Arménie qui a enregistré 3 nouveaux décès au cours de la dernière journée portant à 55 le nombre total de décès. Les 3 derniers décès concernaient deux hommes de 60 et 71 ans ainsi qu’une femme de 46 ans qui avaient tous des maladies chroniques.

Krikor Amirzayan