L’ancien président du Parlement passe en jugement

Un tribunal d’Erevan a ouvert jeudi le procès de l’ancien président du parlement Ara Babloyan et de l’un de ses anciens collaborateurs qui font face à des accusations pénales motivées selon eux par des raisons politiques.

Babloyan et Arsen Babayan ont été accusés en octobre dernier d’avoir abusé de leurs pouvoirs et d’avoir falsifié des documents pour aider les anciens dirigeants de l’Arménie à installer Hrayr Tovmasian à la présidence de la Cour constitutionnelle en mars 2018. Babayan a été arrêté, mais libéré sous caution trois semaines plus tard.

Le Service d’enquêtes spéciales (SIS) a inculpé les deux hommes dans le contexte de pressions gouvernementales croissantes pour obtenir la démission de Hrayr Tovmasian. Il affirme que l’ancien parlement arménien l’a élu président de la cour en violation de la constitution du pays.

Le SIS a déclaré que Babloyan avait illégalement accepté et annoncé la démission du prédécesseur de Tovmasian, Gagik Harutiunian, avant de recevoir une lettre de sa part. Il a déclaré que Babayan, qui était le chef adjoint du personnel du Parlement à l’époque, a antidaté la lettre pour permettre à Tovmasian de diriger la Cour constitutionnelle avant l’entrée en vigueur d’amendements radicaux à la constitution arménienne.

Ces amendements ont introduit un mandat de six ans pour le chef de la plus haute cour d’Arménie. Tovmasian, 49 ans, est devenu président de la Cour constitutionnelle sous la précédente constitution, ce qui lui permet d’occuper ce poste jusqu’à l’âge de 70 ans.

Les deux suspects nient fermement ces accusations. Babloyan soutient que la lettre de démission de Harutiunian était datée du 1er mars 2018 et qu’il l’a reçue et signée le 2 mars 2018, et non trois jours plus tard, comme le prétend le SIS.

Dans une déclaration publiée avant la première audience du tribunal , Babayan a expliqué que l’ancien président du Parlement et lui-même sont soumis à une « persécution politique grossière » et que leur procès montrera les « violations pathétiques et flagrantes » du droit commises par les enquêteurs.

Le SIS et les procureurs nient toute motivation politique derrière l’affaire pénale.