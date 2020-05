Le Conseil de l’Europe demande la libération immédiate du mécène Osman Kavala

Strasbourg, 15 mai 2020 (AFP) - Le Conseil de l’Europe a de nouveau appelé

vendredi à la « libération immédiate » du mécène turc Osman Kavala, après une

décision rendant définitive la condamnation de la Turquie par la CEDH pour

cette détention visant à le museler.

Formation suprême de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), la

Grande chambre a rejeté l’appel des autorités turques contre un arrêt datant

de décembre dernier, rendant ainsi définitive la condamnation d’Ankara dans

cette affaire, soulignent dans un communiqué les corapporteurs de l’Assemblée

Parlementaire du Conseil de l’Europe pour le suivi de la Turquie.

"Nous exhortons les autorités turques à exécuter cet arrêt et à libérer

immédiatement Osman Kavala, qui est détenu depuis le 18 octobre 2017", y

écrivent les deux rapporteurs, le Suédois Thomas Hammarberg et le Britannique

John Howell, ainsi que le rapporteur général du Conseil de l’Europe sur la

situation des défenseurs des droits humains, la Française Alexandra Louis.

En libérant M. Kavala, personnalité connue des cercles intellectuels en

Europe, les autorités turques respecteraient leurs obligations légales et

humanitaires mais "enverraient aussi le bon signal à la société civile turque,

un signal attendu depuis longtemps", estiment les parlementaires.

Une libération selon eux d’autant plus importante que le détenu est exposé

au Covid-19 et a été exclu, comme les autres prisonniers d’opinion, des

libérations anticipées liées à la pandémie.

Homme d’affaires et philanthrope, Osman Kavala est devenu le symbole de la

répression orchestrée contre la société civile en Turquie, en particulier

depuis une tentative de putsch en 2016 suivie de purges massives.

En décembre dernier, la CEDH, le bras judiciaire du Conseil de l’Europe,

dont la Turquie est membre, avait exigé la « libération immédiate » du mécène,

mais les tribunaux turcs avaient décidé de le maintenir en détention.

« Il est établi au-delà de (tout) doute raisonnable que les mesures » prises

à son encontre visaient à "réduire M. Kavala au silence et avec lui tous les

défenseurs des droits de l’homme", avait jugé la CEDH.

Accusé d’avoir financé les manifestations de 2013 contre l’actuel président

turc Recep Tayyip Erdogan, M. Kavala a été acquitté au mois de février mais

avant même de pouvoir quitter la prison où il était incarcéré depuis plus de

deux ans, il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une autre enquête,

portant celle-là sur la tentative de coup d’Etat de juillet 2016.