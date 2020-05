700 patients atteints de pneumonie, 32 dans un état extrêmement critique

Lors d’une interview avec la chaîne de télévision Azatutyun TV, le ministre de la Santé d’Arménie, Arsen Torosyan, a informé qu’il y avait 700 patients atteints de pneumonie, dont 32 patients dans un état extrêmement critique, 65 patients dans un état critique et 11 patients respirant grâce à des ventilateurs.

« Le nombre de citoyens atteints de pneumonie augmente également, mais le nombre de citoyens dans des conditions extrêmement critiques et critiques est relativement stable, et c’est un bon indicateur. Il y a environ 10 citoyens qui respirent par des ventilateurs. Il n’y a pas eu plus de 10 citoyens, ce qui signifie que 11 est le plus grand nombre enregistré en Arménie », a-t-il déclaré.

Selon Arsen Torosyan, compte tenu du pourcentage de sortie des patients dans un état extrêmement critique, il existe d’assez bons indicateurs. « Sur nos 102 cas« fermés »de patients qui ont récupéré ou sont décédés car il n’y a pas d’autre moyen de sortir d’une condition extrêmement critique, il y a 43% de mortalité et 54% de récupération, et je considère cela comme un bon indicateur. Au début de la pandémie, l’Arménie recevrait des informations de différents pays indiquant que les médecins n’étaient pas en mesure de sauver près de 70 à 80% des patients dans un état extrêmement critique. Au cours de cette période, c’est grâce à des découvertes que les médecins ont réalisé que certains médicaments avaient un bon impact. »