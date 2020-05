Découvrir de jeunes talents : l’attaquant arménien de Belgique

Nous continuons la présentation de jeunes footballeurs arméniens qui jouent à l’étranger, mais pourraient jouer un jour pour l’équipe nationale arménienne.

L’attaquant arménien David Davtyan, 18 ans, a joué dans les académies de football des clubs de Bruges, Cercle Brugge et Gent de Belgique.

« David est né à Stavropol en août 2001. Nous avons déménagé en Belgique quant il avait l’âge de 2 ans et demi », a expliqué son père, Hayk Davtyan. "David a commencé à jouer au football à l’âge de 6 ans, à l’école de Bruges. où il a passé deux ans. En 2009-2018, mon fils a joué à l’académie du Cercle de Bruges et a parcouru tout le système du club. En 2018-2019, David a joué pour les équipes de Gent U18 et U19.



Lors de la saison 2015/16, mon fils a été appelé à deux reprises dans l’équipe nationale belge des moins de 15 ans et lors de la saison 2017/18, il a rejoint l’équipe nationale arménienne des moins de 17 ans avec une grande fierté en participant à des matchs tests en Serbie. Recevoir une nouvelle invitation des équipes nationales arméniennes sera une grande raison de fierté et de joie pour notre famille« . »David, qui s’est formé à la Topsport Academy depuis plusieurs années, est actuellement libre. Nous discutons plusieurs propositions reçues d’équipes belges. La pandémie de coronavirus nous a un peu obstrués, mais nous espérons que tout sera réglé dans un proche avenir".