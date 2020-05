Le Premier ministre arménien annonce une augmentation de 1,38% du ratio impôts / PIB sur un an

Fin 2019, le ratio des impôts sur le PIB en Arménie était de 22,3% contre 20,95% un an plus tôt, a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan à l’Assemblée nationale alors qu’il présentait la performance du programme du gouvernement aux législateurs.

« Ainsi, en 2019, nous avons augmenté le ratio impôts / PIB de 1,28%. Il s’agit d’un résultat extrêmement tangible, comparable à des recettes fiscales supplémentaires d’un montant de 90,7 milliards de drams », a déclaré le Premier ministre.

Il a souligné que selon les résultats de l’année dernière, le montant total envoyé par les 1000 plus gros contribuables du pays a augmenté de 13% par rapport à 2018 et de 31% par rapport à 2017.

Nikol Pashinyan a noté que ces indicateurs étaient principalement garantis par les gros contribuables, et non par les petites et moyennes entreprises.

Selon des rapports statistiques officiels, le PIB de l’Arménie a augmenté de 7,6% en Arménie en 2019.

L’Assemblée nationale d’Arménie a récemment examiné les indicateurs budgétaires pour 2020, en tenant compte des effets néfastes de la situation avec le coronavirus. Ainsi, la prévision de PIB passe d’une croissance de 4,9% à une baisse de 2%, et le déficit budgétaire passe de 160,7 milliards de drams à 340 milliards de drams (5% du PIB, contre 2,3% auparavant). Les dépenses restent inchangées avec 1850 milliards de drams.

Les recettes fiscales devraient diminuer de 169,1 milliards de drams pour atteindre 1433 milliards de drams