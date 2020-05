Le gouvernement arménien prolonge d’un mois le délai pour l’assurance agricole

Le gouvernement arménien a prolongé d’un mois le 15 mai la date limite pour la signature des contrats d’assurance agricole par les agriculteurs, a écrit Anna Ohanyan, porte-parole du ministère de l’Economie, dans un article sur Facebook.

Elle a déclaré que la décision de prolonger le délai avait été motivée par l’état d’urgence déclaré par le gouvernement pour contenir la propagation de Covid-19.

La date limite précédente était le 20 avril. Anna Ohanyan a déclaré qu’une exception sera faite pour assurer les vergers d’abricotiers. Selon les dernières données, au 20 mars, environ 520 contrats d’assurance agricole avaient été conclus.

Le programme pilote d’assurance agricole a été lancé en Arménie en septembre 2019, couvrant deux types de cultures - le raisin et l’abricot. Plus tard, il a également inclus l’assurance de pêches, de pommes et d’orge / blé.

L’assurance contre le gel est disponible dans deux régions du pays - Ararat et Armavir, tandis que l’assurance des cultures contre les tempêtes de grêle et le feu dans les régions de l’Ararat, d’Armavir, d’Aragatsotn, duKotayk, du Vayots Dzor et du Tavush.

Selon le ministère de l’Économie, au cours des six dernières années, les dommages annuels moyens à l’agriculture causés par des catastrophes naturelles se sont élevés à environ 110 milliards de drams, cependant, le montant des compensations accordées aux agriculteurs est très faible.