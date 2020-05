Les prêts des banques commerciales arméniennes à l’économie au premier trimestre sont passés à 3500 milliards de drams

Le secteur bancaire arménien a rapidement réagi à la situation causée par la propagation du coronavirus, a déclaré aujourd’hui Mher Abrahamyan, président de l’Union des banques d’Arménie.

Il a déclaré que la Banque centrale et les organisations de créanciers se sont associées pour créer des mécanismes d’approche individuelle des emprunteurs et également pour éviter la détérioration des antécédents de crédit en raison de leur incapacité à effectuer les paiements prévus par les accords de prêt.

Selon Mher Abrahamyan, la Banque centrale, en particulier, a introduit certains changements réglementaires et appliqué un ensemble d’outils qui ont permis aux banques commerciales d’annoncer ce que l’on appelle des vacances de crédit pour les clients.

« Au 5 mai, les banques arméniennes ont accordé des vacances de crédit ou révisé autrement à quelque 700 000 prêts d’environ 400 000 personnes d’une valeur de plus de 500 milliards de drams, ainsi qu’environ 13 000 prêts de plus de 10 000 personnes morales d’une valeur de plus de 520 milliards. drams », a-t-il dit.

Mher Abrahamyan a également noté que les banques arméniennes sont activement impliquées dans la mise en œuvre de programmes anti-crise conçus par le gouvernement, aidant à garantir la disponibilité des fonds fournis par le gouvernement.

« N’oublions pas que le système bancaire, moteur de l’économie, n’a cessé de fonctionner une seconde ; de ​​grandes ressources ont été attirées pour assurer la sécurité des salariés et des clients », a-t-il souligné.

Selon Mher Abrahamyan, en plus des programmes gouvernementaux, les banques continuent également de prêter à l’économie avec leurs propres fonds.

« Je citerai plusieurs indicateurs qui en témoignent également : au premier trimestre 2020, le volume des prêts accordés par les banques arméniennes à l’économie a augmenté d’environ 2,3%, dépassant les 3500 milliards de drams. Le capital total des banques commerciales au cours de la même période a augmenté d’environ 1,5%, s’élevant à plus de 836 milliards de drams ", a-t-il déclaré.

Le gouvernement arménien, en général, a approuvé 18 programmes pour contrer les conséquences économiques du coronavirus. Huit sont conçus pour montrer leur soutien à l’agriculture, au tourisme, aux PME, aux micro-entreprises, aux technologies de l’information et à d’autres industries et le reste - aux citoyens de différentes catégories.

Un état d’urgence de 30 jours pour freiner la propagation du coronavirus a été déclaré en Arménie le 16 mars et des restrictions ont été imposées à la libre circulation des citoyens. Le gouvernement a également interdit certains types d’activités économiques. Le 13 avril, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un mois et le 4 mai, il a levé l’interdiction de presque tous les types d’activités économiques et la libre circulation des citoyens, à l’exception des transports publics. Le 14 mai, le gouvernement a de nouveau prolongé l’état d’urgence de 30 jours.

Le vice-Premier ministre Tigran Avinyan a déclaré que malgré l’extension, les transports publics, les écoles maternelles, les centres commerciaux et les gymnases rouvriront à partir du 18 mai, mais le port de masques sera également obligatoire dans les espaces publics.

Selon les dernières données officielles, les cas confirmés de coronavirus en Arménie sont passés à 3 860 ; 49 personnes en sont mortes et 1 572 patients se sont rétablis.