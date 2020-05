La banque Unibank propose à ses clients de demander des cartes Visa sans contact, à l’aide desquelles il est possible d’effectuer des paiements d’une simple touche au terminal. Pour payer des biens et divers services, les clients doivent simplement garder leur carte à proximité du terminal et le montant d’argent nécessaire est débité du compte de la carte.

Dans les conditions de la pandémie de Covid-19, les cartes sans contact permettront aux clients de sécuriser leurs achats sans passer leurs cartes à un tiers. Les titulaires de carte effectueront eux-mêmes les paiements.

Les cartes sans contact, dotées de la technologie Visa payWave, sont acceptées dans tous les terminaux avec une marque spéciale « vague ». Pour les transactions jusqu’à 20 000 drams, le code PIN n’est pas requis.

Pour le confort de ses clients, Unibank a émis une carte Visa double devise multidevise, qui possède à la fois une interface ordinaire et une interface sans contact. Les titulaires de carte d’Unibank ont ​​également accès aux services bancaires mobiles qui leur permettent d’effectuer des transactions bancaires à tout moment sans quitter la maison. Pour télécharger l’application mobile, accédez à l’App Store ou à Google Play.

Unibank a toujours développé la culture des paiements non monétaires, fournissant des services rapides et modernes aux détenteurs de cartes. Le système de paiement international Visa a nommé Unibank vainqueur dans la catégorie « Plus grande émission de visas en Arménie » pour avoir été un chef de file en matière d’émission de cartes en Arménie.

Unibank est la première banque d’Arménie à placer des actions dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne (IPO) et à être cotée en bourse. En juillet 2019, l’agence de notation internationale Moody’s Investors Service a approuvé la notation Unibank à B2 avec perspective stable.