Mher Abrahamyan :Le système bancaire arménien est l’un des plus stables de la région

Le système bancaire arménien est l’un des plus stables de la région grâce à des normes réglementaires strictes, a déclaré le 14 mai Mher Abrahamyan, président de l’Union des banques d’Arménie (SBA).

« La situation causée par le coronavirus a bien sûr engendré des inconvénients, révélant également des problèmes qui devaient être résolus dès que possible », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Cependant, selon Mher Abrahamyan, les banques, avec l’aide de la Banque centrale, ont pu réagir rapidement à la situation et assurer la stabilité financière du pays.

« Les banques restent aujourd’hui liquides et ont la capacité de s’acquitter de leurs obligations à tout moment », a-t-il souligné.

Un état d’urgence de 30 jours pour freiner la propagation du coronavirus a été déclaré en Arménie le 16 mars et des restrictions ont été imposées à la libre circulation des citoyens. Le gouvernement a également interdit certains types d’activités économiques. Le 13 avril, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un mois et le 4 mai, il a levé l’interdiction de presque tous les types d’activités économiques et la libre circulation des citoyens, à l’exception des transports publics. Le 14 mai, le gouvernement a de nouveau prolongé l’état d’urgence de 30 jours.

Le vice-Premier ministre Tigran Avinyan a déclaré qu’en dépit de l’extension, les transports publics, les écoles maternelles, les centres commerciaux et les gymnases rouvriront à partir du 18 mai, mais le port de masques sera également obligatoire dans les espaces publics.