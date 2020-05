HSBC Arménie fera don d’ordinateurs à des étudiants des communautés vulnérables

La banque « HSBC Bank Armenia » CJSC (HSBC Armenia) a annoncé qu’elle ferait don de 150 postes de travail informatiques à des étudiants des communautés socialement vulnérables d’Arménie pour répondre à leurs besoins d’apprentissage à distance au milieu du COVID-19 et au-delà. Les postes de travail seront remis au partenaire caritatif de HSBC Arménie, Jinishian Memorial Foundation, qui aidera à identifier et sélectionner les bénéficiaires finaux et à leur distribuer les postes de travail.

Le don a été rendu possible grâce à une campagne de collecte de fonds interne menée par des employés de HSBC Arménie, qui souhaitaient aider à atténuer l’impact du COVID-19 sur l’éducation des élèves vulnérables.

« En cette période difficile, les employés de HSBC Arménie ont fait preuve d’une solidarité sincère et d’une responsabilité sociale collective en permettant aux communautés vulnérables du pays d’accéder à l’apprentissage à distance. De nombreux étudiants dont les études ont été perturbées par la pandémie de COVID-19 pourront désormais reprendre leurs études et continueront à utiliser les postes de travail après la fin de la pandémie », a déclaré Irina Seylanyan, PDG de HSBC Armenia.

Le don est effectué en plus d’un don de 15 millions de drams à la Croix-Rouge arménienne (ARCS) pour répondre aux besoins des communautés vulnérables au milieu de la pandémie, a annoncé HSBC Arménie.

HSBC Holdings PLC, société mère du groupe HSBC, a son siège à Londres. HSBC sert des clients dans le monde entier à partir de bureaux dans 65 pays et territoires dans nos régions géographiques : Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec un actif de 2918 milliards USD au 31 mars 2020, HSBC est l’une des plus grandes organisations de services bancaires et financiers au monde.

HSBC Bank Armenia CJSC a été créée en 1996. La banque est une coentreprise entre le groupe HSBC, qui détient 70% du capital, et un membre de l’entreprise arménienne à l’étranger avec 30% du capital. HSBC Armenia sert environ 30 000 clients à travers huit bureaux situés à Erevan et environ 362 employés. Au 31 mars 2020, la Banque dispose d’actifs de 298 milliards de dollars américains, y compris ceux, alloués avec la médiation de HSBC Holdings PLC.