Ucom fournit à son personnel technique des uniformes spéciaux pour assurer des services sûrs aux abonnés

La société Ucom fournira à son personnel technique des uniformes de protection afin de servir les abonnés dans le respect de toutes les exigences de sécurité nécessaires au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Ucom a déclaré qu’elle continuait de fournir des services de téléphonie fixe sur la base des règles relatives à la sphère des télécommunications établies par le groupe de travail gouvernemental mis en place pour coordonner l’état d’urgence de 30 jours instauré par le gouvernement pour arrêter la propagation du coronavirus.

La société a rappelé que la fourniture de services aux abonnés par les sociétés de télécommunications devrait se faire en ligne ou à distance. Les travaux de livraison et de réparation d’urgence ne peuvent être effectués qu’en cas de nécessité absolue.

« Nous tenons compte de l’importance fondamentale de fournir des services de qualité à nos abonnés et nous mettons tout en œuvre pour que le service soit effectué dans les meilleurs délais. En raison de l’émergence d’un nouveau coronavirus, au cours des deux dernières semaines, nous avons été contraints de limiter le travail de connexion des nouveaux abonnés au réseau, mais nous sommes conscients que l’accès aux communications donne aux abonnés la possibilité de travailler et d’obtenir une éducation à la maison et, ainsi, fournir un soutien au système de santé dans la lutte contre le virus ", a déclaré le co-fondateur et directeur général de Ucom Hayk Yesayan.

Il a déclaré que l’Ucom a repris le travail d’urgence, en fournissant au personnel technique des uniformes spéciaux afin que les abonnés et les les employés sont protégés.

« Avant d’entrer dans l’appartement et après l’avoir quitté, l’uniforme est désinfecté, les employés d’Ucom respectent toutes les exigences de travail du ministère de la Santé et du bureau du commandant. Soyez en bonne santé, restez à la maison, et nous assurerons votre connexion avec le monde extérieur, » a dit Hayk Yesayan.

« Nous sommes vraiment passés au service à distance, qui a ses propres difficultés, mais nous avons aujourd’hui les uniformes appropriés et les outils nécessaires qui nous permettent de traiter les demandes des abonnés conformément aux règles de sécurité », a déclaré David Grigoryan, responsable de la connexion des abonnés au le réseau de fibres optiques de la succursale Arabcom d’Ucom.

La société a également indiqué que les centres de vente et de service ne servent temporairement pas les clients et travaillent en ligne.

« Compte tenu de la nécessité d’empêcher la propagation possible du coronavirus en Arménie, Ucom fait tout son possible pour que les abonnés restent en contact avec le monde extérieur, leurs proches et leurs collègues tout en restant à la maison », a indiqué la société dans un communiqué de presse.

Ucom (Universal Communications) a été fondée en 2007. Elle fournit Internet haute vitesse symétrique, la télévision IP et la téléphonie numérique.