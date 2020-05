Rostelecom en Arménie entame sa coopération avec le plus grand fournisseur d’accès Internet CenturyLink

Rostelecom en Arménie a annoncé le début d’une coopération avec le plus grand fournisseur Internet au monde, CenturyLink, afin de diversifier ses ressources Internet internationales.

Selon le service de presse de l’opérateur de télécommunications arménien, les abonnés de Rostelecom pourront désormais utiliser une connexion Internet encore plus fiable.

« Nous apprécions l’importance de commencer la coopération de nos jours, alors qu’Internet et les services numériques à distance sont devenus plus importants que jamais. En ajoutant la société mondiale leader CenturyLink à notre liste de partenaires internationaux, nous ouvrons davantage d’opportunités à nos clients ", a déclaré Hayk Faramazyan, directeur général de Rostelecom en Arménie.

La filiale arménienne de Rostelecom OJSC - GNC-ALFA CJSC, fournit des services de télécommunications sous la marque Rostelecom en Arménie depuis décembre 2012. Elle est connectée aux principaux réseaux dorsaux régionaux et aux grands nœuds d’échange de trafic, ainsi qu’aux canaux internationaux via la Géorgie et l’Iran.

CenturyLink (CTL) est un leader technologique avec des solutions Internet, cloud et sécurité mondiales.

Grâce à son vaste réseau de fibre, CenturyLink fournit des services sécurisés et fiables pour répondre aux demandes numériques toujours croissantes des opérateurs de télécommunications, des entreprises et des consommateurs. La société fournit des services dans plus de 60 pays et la longueur des câbles de réseau à fibre optique atteint environ 450 000 miles.