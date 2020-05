Erevan parmi les 10 meilleures villes de la CEI pour les voyages virtuels

Le portail de voyage TourStat a présenté une évaluation des meilleures villes de la Communauté des États indépendants pour les voyages virtuels, les visites virtuelles des musées et les sites touristiques des villes de la CEI.

Les trois premières villes de la CEI pour les visites virtuelles et les excursions via Internet sont Minsk, Almaty et Tachkent.

Les dix principales villes de la CEI pour les visites et excursions virtuelles sont Minsk et Vitebsk en Biélorussie, Almaty et Nur-Sultan au Kazakhstan, Tachkent en Ouzbékistan, Bichkek au Kirghizistan, Bakou en Azerbaïdjan, Erevan en Arménie, Chisinau en Moldavie et Douchanbé au Tadjikistan.

La notation est basée sur une étude du nombre d’offres de visites virtuelles et d’excursions dans les villes des pays de la CEI dans les moteurs de recherche.