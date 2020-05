Ucom fournira aux citoyens en quarantaine un accès gratuit à Internet et à la télévision

L’opérateur arménien de téléphonie mobile et Internet d’Ucom a déclaré qu’il fournirait aux citoyens mis en quarantaine une connexion Internet et une télévision gratuites.

Il a déclaré qu’avant même que le gouvernement déclare l’état d’urgence de 30 jours, il avait travaillé avec le ministère de la Santé dans des zones de quarantaine spéciales et des installations médicales à Tsaghkadzor, Dilijan, Erevan et dans d’autres endroits pour soutenir le ministère. Plus précisément, il a construit un nouveau réseau, installé de nouveaux équipements et augmenté la vitesse Internet ainsi que la fourniture d’une connexion Wi-Fi gratuite et de la télévision pour les personnes en quarantaine.

La société a déclaré que ce processus se poursuit, impliquant ses groupes spéciaux.

« Nous pensons que les mesures visant à empêcher la propagation de l’épidémie ne devraient pas priver nos concitoyens, déjà isolés, de la possibilité de regarder une télévision de haute qualité ou de recevoir une éducation. C’est un élément de notre responsabilité sociale », a déclaré le co -fondateur et PDG d’Ucom Hayk Yesayan.

La société a également déclaré qu’au milieu de l’épidémie du coronavirus, elle continue de fonctionner en mode d’urgence, aidant les individus et les organisations à rester connectés. Les centres de services Ucom ne fonctionnent temporairement pas et toutes les opérations sont effectuées en ligne.

« La plupart de nos employés continuent de travailler depuis leur domicile. Cependant, même dans ces conditions, ils assurent le bon fonctionnement d’Internet et de la télévision. Tout le monde comprend qu’il est stratégiquement important pour les personnes isolées et leurs familles d’avoir au moins une connexion virtuelle avec leurs proches et amis ", a indiqué la société.

Ucom (Universal Communications) a été fondée en 2007.