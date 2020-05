Beeline en Arménie fait don de 2000 numéros de cartes mobiles à des bénévoles

Pour aider les autorités arméniennes à stopper la propagation du coronavirus, l’opérateur de teelcom de Veon Armenia (commercialisé sous le nom de Beeline en Arménie) a fait don de 2000 cartes mobiles prépayées aux volontaires du ministère de la Santé.

La société a déclaré dans un communiqué de presse que les volontaires sont constamment en contact avec les autorités sanitaires et sont en mesure d’organiser efficacement leur travail. Les forfaits comprennent 10000 minutes d’appels vers le réseau mobile Beeline, 50 minutes d’appels vers les réseaux mobiles d’autres opérateurs et vers tous les réseaux fixes, 50 courts SMS vers tous les opérateurs mobiles en Arménie, 5 applications mobiles sans facturation Internet (FB, Messenger, WhatsApp , Telegram et Zangi).

Selon Andrey Pyatakhin, PDG de Beeline en Arménie, des milliers de bénévoles se sont réunis pour apporter leur aide et l’entreprise, qui fait partie de ce pays, ne pouvait ignorer ce processus.

« Nous voulons que nos braves volontaires soient en contact les uns avec les autres et avec les autorités sans problème », a-t-il déclaré.

Le service de presse a rappelé que Beeline avait effectué gratuitement tous les appels vers les numéros 8003, 010550601 et 060838300 du ministère de la Santé pour les abonnés fixes et mobiles.

Veon Armenia fournit des services de communication fixes et mobiles. Il appartient à Veon Group of Companies, qui est l’un des plus grands opérateurs de télécommunications intégrés au monde.