Veon Arménie lance un réseau mobile 4G +

La société de télécommunications Veon Armenia (sous le nom de Beeline en Arménie) a annoncé le lancement du réseau mobile 4G +, affirmant qu’il est désormais disponible dans la capitale Erevan, 17 autres villes et des dizaines de grandes implantations, offrant une augmentation significative de la vitesse Internet pour les abonnés. .

La société a déclaré que le réseau 4G + ou LTE-Advanced est une version avancée du réseau mobile LTE de quatrième génération. Il se distingue de ses prédécesseurs par la vitesse de connexion, les algorithmes de transfert de données et d’autres innovations. Le réseau 4G + a été conçu exclusivement pour la transmission de données à haute vitesse, offrant des vitesses allant jusqu’à 170 Mbps.

Le nouveau réseau est disponible pour les téléphones ou appareils de catégorie CAT 6 et supérieure. Si le téléphone et la carte SIM sont compatibles avec le réseau 4G + et que le réseau préféré dans les paramètres du téléphone est 4G, le téléphone se connectera automatiquement au réseau 4G + et permettra au propriétaire d’utiliser une connexion haut débit.

« La pandémie de coronavirus a montré que la demande d’Internet va augmenter, mais pour cela, les opérateurs doivent constamment améliorer leurs réseaux. Je suis heureux d’annoncer le lancement d’un nouveau réseau moderne. Grâce à lui, nos clients bénéficieront d’une augmentation la vitesse et la convivialité sur Internet », a déclaré le PDG de Beeline Arménie, Andrey Pyatakhin.

Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur le site, en envoyant un message à la page Facebook officielle de Beeline en Arménie, en appelant le numéro gratuit 0611 ou en visitant le bureau de vente et de service le plus proche.

Veon Armenia CJSC fournit des services de communication fixes et mobiles. Il appartient à Veon Group of Companies, qui est l’un des plus grands opérateurs de télécommunications intégrés au monde.