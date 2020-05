Le ministère arménien de l’industrie des hautes technologies lance un programme ludo-éducatif

Le ministère arménien de l’Industrie des hautes technologies a annoncé le lancement d’un programme éducatif et d’information populaire appelé Edutainment.

Il a déclaré que l’objectif du programme est de sensibiliser le public à la haute technologie, à son applicabilité, de susciter l’intérêt pour la technologie, de fournir une description détaillée des spécialités de haute technologie, ainsi que des connaissances et des compétences nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Le programme présentera un large éventail de sujets et de spécialités de haute technologie : opportunités de stage en ligne, formation pour un spécialiste de l’assurance qualité (AQ), entrée dans le monde UI / UX, introduction des technologies AR / VR, ainsi que la pensée numérique, l’ingénierie et Logiciel.

Des spécialistes de sociétés bien connues et prospères comme Earlyone, PicsArt, Chessify, RenderForest, Volterman partageront leurs connaissances et leurs formules de réussite.

Pour la présentation la plus simple et la plus accessible, le format des conférences d’information a été sélectionné, qui sera diffusé en direct sur la page officielle du ministère de l’Industrie des hautes technologies sur Facebook.

À la fin de la diffusion en direct, les experts répondront aux questions enregistrées dans les commentaires. La durée totale d’une leçon sera d’environ 40 minutes, et plus tard la vidéo sera publiée sur la chaîne du ministère sur YouTube.

En raison de la propagation de COVID19, des milliers de personnes ont besoin d’obtenir une nouvelle spécialisation, et il est également possible d’entrer dans le domaine de la haute technologie, qui est le plus demandé et flexible de nos jours.

Le divertissement ludique offre aux participants la possibilité d’acquérir les connaissances les plus spécialisées. Le groupe cible est composé de personnes plus âgées que l’âge scolaire qui souhaitent se faire une idée des nombreux domaines de la haute technologie, ainsi que des connaissances et des compétences approfondies à l’avenir.